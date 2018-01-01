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2BHome.com

Lustica Bay, Apt. C702, Radovici, Tivat, Montenegro 85323
;
2BHome.com
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2015
Языки общения
Языки общения
English
Веб-сайт
Веб-сайт
www.2bhome.com
Наши агенты в Черногории
Bojana S
Bojana S
1 объект
Агентства рядом
Master Finance
Коммерческая недвижимость 1

Master Finance — частный черногорский инвестиционный фонд, специализирующийся на управлении капиталом. Он был основан в 2015 году итальянской командой. Штаб-квартира и офисы фонда представлены в Тивате (Черногория) и Риме (Италия). Master Finance удовлетворит все потребности в управлении капиталом и финансами. Фонд предоставляет личного консультанта для инвестиционных советов, переговоров, управления активами, кредита и, в частности, трастовых операций.

myCG Real Estate
Жилая недвижимость 4

Ваш персональный ассистент в Черногории. Продажа и аренда недвижимости, инвестиционные и консалтинговые услуги.

Vector Estate Montenegro
Жилая недвижимость 316 Коммерческая недвижимость 16

Компания Vector Estate Montenegro основана в 2006 году и представляет собой команду профессионалов, опыт каждого сотрудника составляет не менее 7 лет практической работы на территории республики Черногория в области недвижимого имущества, юридических вопросов, туристической индустрии. Ряд программ наша компания осуществляет при поддержке министерства развития республики Черногория.

Vector Estate Montenegro – является единственным представителем более 70 компаний застройщиков, которые реализуют свои проекты в республике Черногория. Компания обладает эксклюзивной (в том числе и закрытой) базой объектов на территории Черногории. Индивидуальный подход к каждому клиенту позволяет защищать исключительно его интересы.

В Vector Estate Montenegro работает собственный штат юристов, который гарантирует, в том числе и финансово, успешный исход сделки. Компания располагает офисом в Черногории и представительствами в России, Украине, Казахстане.

 

eNovogradnja
Новостройки 10 Жилая недвижимость 35

Мы предлагаем показать ваш объект в удобном формате для ваших покупателей и партнеров, используя современные IT-решения.

ATHOS
Жилая недвижимость 236 Коммерческая недвижимость 20

Компания Athos Real Estate была основана летом 2007 года в Подгорице. Она была названа в честь одного из трех полуостровов Халкидики — Афон. Момент образования агентства недвижимости Athos стал переломным в жизни владельцев и инициаторов компании, которые, дав ей такое название, хотели дать понять всем окружающим, что единственно верный путь — это путь честности и доверия, и что агентство основывается в первую очередь на этих принципах. В море различных компаний недвижимости наше агентство со временем отличилось высоким качеством работы, оригинальностью, а также адаптацией и подготовкой продуктов для нашего рынка. И, наконец, мы уважаем традиции и разнообразие наших клиентов и деловых партнеров, поскольку в сотрудничестве с ними перед нами открываются новые перспективы, и мы можем смотреть на все с разных сторон. Таким образом, мы можем стать еще лучше в нашей работе.

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