2BHome.com

Master Finance — частный черногорский инвестиционный фонд, специализирующийся на управлении капиталом. Он был основан в 2015 году итальянской командой. Штаб-квартира и офисы фонда представлены в Тивате (Черногория) и Риме (Италия). Master Finance удовлетворит все потребности в управлении капиталом и финансами. Фонд предоставляет личного консультанта для инвестиционных советов, переговоров, управления активами, кредита и, в частности, трастовых операций.
Компания Vector Estate Montenegro основана в 2006 году и представляет собой команду профессионалов, опыт каждого сотрудника составляет не менее 7 лет практической работы на территории республики Черногория в области недвижимого имущества, юридических вопросов, туристической индустрии. Ряд программ наша компания осуществляет при поддержке министерства развития республики Черногория.
Vector Estate Montenegro – является единственным представителем более 70 компаний застройщиков, которые реализуют свои проекты в республике Черногория. Компания обладает эксклюзивной (в том числе и закрытой) базой объектов на территории Черногории. Индивидуальный подход к каждому клиенту позволяет защищать исключительно его интересы.
В Vector Estate Montenegro работает собственный штат юристов, который гарантирует, в том числе и финансово, успешный исход сделки. Компания располагает офисом в Черногории и представительствами в России, Украине, Казахстане.
Компания Athos Real Estate была основана летом 2007 года в Подгорице.
Она была названа в честь одного из трех полуостровов Халкидики — Афон.
Момент образования агентства недвижимости Athos стал переломным в жизни владельцев и инициаторов компании, которые, дав ей такое название, хотели дать понять всем окружающим, что единственно верный путь — это путь честности и доверия, и что агентство основывается в первую очередь на этих принципах.
В море различных компаний недвижимости наше агентство со временем отличилось высоким качеством работы, оригинальностью, а также адаптацией и подготовкой продуктов для нашего рынка.
И, наконец, мы уважаем традиции и разнообразие наших клиентов и деловых партнеров, поскольку в сотрудничестве с ними перед нами открываются новые перспективы, и мы можем смотреть на все с разных сторон. Таким образом, мы можем стать еще лучше в нашей работе.