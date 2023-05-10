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Spain
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Provincia de Alacant/Alicante
Teulada
Villas
Villas for sale in Teulada, Spain
Villa
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208 properties total found
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Prices in ascending order
Price descending
By rating
Villa 3 room villa
Teulada, Spain
3
4
615 m²
€ 1,871,000
Villa 3 room villa
Teulada, Spain
3
2
657 m²
€ 1,562,000
Villa 4 room villa
Teulada, Spain
4
6
505 m²
€ 1,908,000
Villa 4 room villa
Teulada, Spain
4
5
1 084 m²
€ 4,817,000
Villa 6 room villa
Teulada, Spain
6
6
1 147 m²
€ 3,882,000
Villa 3 room villa
Teulada, Spain
3
4
540 m²
€ 2,179,000
Villa 3 room villa
Teulada, Spain
3
2
577 m²
€ 1,397,000
Villa 3 room villa
Teulada, Spain
3
4
433 m²
€ 2,112,000
Villa 3 room villa
Teulada, Spain
3
4
613 m²
€ 1,914,000
Villa 3 room villa
Teulada, Spain
3
5
693 m²
€ 2,802,000
Villa 4 room villa
Teulada, Spain
4
5
789 m²
€ 3,159,000
Villa 4 room villa
Teulada, Spain
4
2
262 m²
€ 649,950
Villa 4 room villa
Teulada, Spain
4
3
210 m²
€ 325,000
Villa 4 room villa
Teulada, Spain
4
7
1 201 m²
€ 6,500,000
Villa 3 room villa
Teulada, Spain
3
3
507 m²
€ 1,824,000
Villa 4 room villa
Teulada, Spain
4
3
841 m²
€ 369,000
Villa 4 room villa
Teulada, Spain
4
3
€ 1,350,000
Villa 4 room villa
Teulada, Spain
4
5
783 m²
€ 2,704,000
Villa 3 room villa
Teulada, Spain
3
3
469 m²
€ 2,010,000
Villa 3 room villa
Teulada, Spain
3
4
248 m²
€ 950,000
Villa 4 room villa
Teulada, Spain
4
4
754 m²
€ 1,595,000
Villa 4 room villa
Teulada, Spain
4
4
601 m²
€ 1,595,000
Villa 4 room villa
Teulada, Spain
4
4
548 m²
€ 1,495,000
Villa 4 room villa
Teulada, Spain
4
8
568 m²
€ 3,250,000
Villa 4 room villa
Teulada, Spain
4
3
287 m²
€ 1,380,000
Villa 4 room villa
Teulada, Spain
4
8
1 053 m²
2
€ 2,950,000
Villa 4 room villa
Teulada, Spain
4
4
400 m²
€ 1,200,000
Villa 3 room villa
Teulada, Spain
3
3
476 m²
€ 1,150,000
Villa 4 room villa
Teulada, Spain
4
6
426 m²
€ 1,550,000
Villa 4 room villa
Teulada, Spain
4
6
442 m²
€ 1,750,000
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