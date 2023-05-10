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Residential properties for sale in Teulada, Spain

215 properties total found
Villa 3 room villa in Teulada, Spain
Villa 3 room villa
Teulada, Spain
Bedrooms 3
Bathrooms count 4
Area 615 m²
€ 1,871,000
Villa 3 room villa in Teulada, Spain
Villa 3 room villa
Teulada, Spain
Bedrooms 3
Bathrooms count 2
Area 657 m²
€ 1,562,000
Villa 4 room villa in Teulada, Spain
Villa 4 room villa
Teulada, Spain
Bedrooms 4
Bathrooms count 6
Area 505 m²
€ 1,908,000
Villa 4 room villa in Teulada, Spain
Villa 4 room villa
Teulada, Spain
Bedrooms 4
Bathrooms count 5
Area 1 084 m²
€ 4,817,000
Villa 6 room villa in Teulada, Spain
Villa 6 room villa
Teulada, Spain
Bedrooms 6
Bathrooms count 6
Area 1 147 m²
€ 3,882,000
Villa 3 room villa in Teulada, Spain
Villa 3 room villa
Teulada, Spain
Bedrooms 3
Bathrooms count 4
Area 540 m²
€ 2,179,000
Villa 3 room villa in Teulada, Spain
Villa 3 room villa
Teulada, Spain
Bedrooms 3
Bathrooms count 2
Area 577 m²
€ 1,397,000
Villa 3 room villa in Teulada, Spain
Villa 3 room villa
Teulada, Spain
Bedrooms 3
Bathrooms count 4
Area 433 m²
€ 2,112,000
Villa 3 room villa in Teulada, Spain
Villa 3 room villa
Teulada, Spain
Bedrooms 3
Bathrooms count 4
Area 613 m²
€ 1,914,000
Villa 3 room villa in Teulada, Spain
Villa 3 room villa
Teulada, Spain
Bedrooms 3
Bathrooms count 5
Area 693 m²
€ 2,802,000
Villa 4 room villa in Teulada, Spain
Villa 4 room villa
Teulada, Spain
Bedrooms 4
Bathrooms count 5
Area 789 m²
€ 3,159,000
Villa 4 room villa in Teulada, Spain
Villa 4 room villa
Teulada, Spain
Bedrooms 4
Bathrooms count 2
Area 262 m²
€ 649,950
Villa 4 room villa in Teulada, Spain
Villa 4 room villa
Teulada, Spain
Bedrooms 4
Bathrooms count 3
Area 210 m²
€ 325,000
Villa 4 room villa in Teulada, Spain
Villa 4 room villa
Teulada, Spain
Bedrooms 4
Bathrooms count 7
Area 1 201 m²
€ 6,500,000
Villa 3 room villa in Teulada, Spain
Villa 3 room villa
Teulada, Spain
Bedrooms 3
Bathrooms count 3
Area 507 m²
€ 1,824,000
Villa 4 room villa in Teulada, Spain
Villa 4 room villa
Teulada, Spain
Bedrooms 4
Bathrooms count 3
Area 841 m²
€ 369,000
Villa 4 room villa in Teulada, Spain
Villa 4 room villa
Teulada, Spain
Bedrooms 4
Bathrooms count 3
€ 1,350,000
Villa 4 room villa in Teulada, Spain
Villa 4 room villa
Teulada, Spain
Bedrooms 4
Bathrooms count 5
Area 783 m²
€ 2,704,000
Villa 3 room villa in Teulada, Spain
Villa 3 room villa
Teulada, Spain
Bedrooms 3
Bathrooms count 3
Area 469 m²
€ 2,010,000
Villa 3 room villa in Teulada, Spain
Villa 3 room villa
Teulada, Spain
Bedrooms 3
Bathrooms count 4
Area 248 m²
€ 950,000
Villa 4 room villa in Teulada, Spain
Villa 4 room villa
Teulada, Spain
Bedrooms 4
Bathrooms count 4
Area 754 m²
€ 1,595,000
Villa 4 room villa in Teulada, Spain
Villa 4 room villa
Teulada, Spain
Bedrooms 4
Bathrooms count 4
Area 601 m²
€ 1,595,000
Villa 4 room villa in Teulada, Spain
Villa 4 room villa
Teulada, Spain
Bedrooms 4
Bathrooms count 4
Area 548 m²
€ 1,495,000
4 room house in Teulada, Spain
4 room house
Teulada, Spain
Rooms 5
Bathrooms count 8
Area 568 m²
Number of floors 3
€ 3,250,000
4 room house in Teulada, Spain
4 room house
Teulada, Spain
Rooms 5
Bathrooms count 5
Area 386 m²
Number of floors 3
€ 1,390,000
Villa 4 room villa in Teulada, Spain
Villa 4 room villa
Teulada, Spain
Bedrooms 4
Bathrooms count 8
Area 568 m²
€ 3,250,000
4 room house in Teulada, Spain
4 room house
Teulada, Spain
Rooms 5
Bathrooms count 4
Area 299 m²
Number of floors 3
€ 1,695,000
4 room house in Teulada, Spain
4 room house
Teulada, Spain
Rooms 5
Bathrooms count 4
Area 544 m²
Number of floors 3
€ 1,675,000
4 room house in Teulada, Spain
4 room house
Teulada, Spain
Rooms 5
Bathrooms count 4
Area 370 m²
Number of floors 3
€ 1,495,000
4 room house in Teulada, Spain
4 room house
Teulada, Spain
Rooms 5
Bathrooms count 4
Area 327 m²
Number of floors 2
€ 1,800,000
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