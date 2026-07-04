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Mieszkania na sprzedaż w Rudum District, Jemen

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1 obiekt total found
Mieszkanie 4 pokoi w Rudum District, Jemen
Mieszkanie 4 pokoi
Rudum District, Jemen
Pokoje 4
Powierzchnia 126 m²
Piętro 3/2
Ten wysokiej jakości apartament maisonette znajduje się na trzecim piętrze dobrze utrzymaneg…
$300,878
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Parametry nieruchomości w Rudum District, Jemen

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