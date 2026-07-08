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Wynajem długoterminowy pomieszczeń biurowych w Hejer as Sayer District, Jemen

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Pomieszczenie biurowe Usuwać
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5 obiektów total found
Pomieszczenie biurowe 400 m² w Hejer as Sayer District, Jemen
Pomieszczenie biurowe 400 m²
Hejer as Sayer District, Jemen
Pokoje 20
Powierzchnia 400 m²
W jednym z najbardziej prestiżowych obszarów centrum Wiednia znajduje się w pełni wyposażona…
$45,640
za miesiąc
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Pomieszczenie biurowe 100 m² w Hejer as Sayer District, Jemen
Pomieszczenie biurowe 100 m²
Hejer as Sayer District, Jemen
Pokoje 3
Powierzchnia 100 m²
Nowoczesne biuro z pełnym serwisem i prestiżowym adresem biznesowym Słynna Wieża Millennium…
$6,051
za miesiąc
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Pomieszczenie biurowe 340 m² w Hejer as Sayer District, Jemen
Pomieszczenie biurowe 340 m²
Hejer as Sayer District, Jemen
Pokoje 11
Powierzchnia 340 m²
Biuro przedstawicielskie z pełną obsługą i nowoczesną infrastrukturą Nowoczesne centrum biz…
$32,486
za miesiąc
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Pomieszczenie biurowe 230 m² w Hejer as Sayer District, Jemen
Pomieszczenie biurowe 230 m²
Hejer as Sayer District, Jemen
Pokoje 11
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 9
Praca w inspirującej atmosferze: nowoczesna przestrzeń biurowa w prestiżowym centrum bizneso…
$33,172
za miesiąc
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Pomieszczenie biurowe 400 m² w Hejer as Sayer District, Jemen
Pomieszczenie biurowe 400 m²
Hejer as Sayer District, Jemen
Pokoje 11
Powierzchnia 400 m²
Idealny dla rozwijających się firm: nowoczesne w pełni wyposażone biura w reprezentatywnym c…
$30,994
za miesiąc
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