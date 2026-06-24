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Wille na sprzedaż w Hadramaut (muhafaza), Jemen

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2 obiekty total found
Willa 4 pokoi w Al Qatn District, Jemen
Willa 4 pokoi
Al Qatn District, Jemen
Pokoje 4
Powierzchnia 380 m²
Ten stylowy prywatny dom znajduje się w jednym z najbardziej popularnych obszarów mieszkalny…
$1,13M
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Willa 5 pokojów w Al Qaf District, Jemen
Willa 5 pokojów
Al Qaf District, Jemen
Pokoje 5
Powierzchnia 205 m²
Liczba kondygnacji 2
Typ: Prywatny budynek mieszkalny Wykres: 610 m2 Powierzchnia: około 205 m2 Rok budowy: 1963 …
$245,682
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Parametry nieruchomości w Hadramaut (muhafaza), Jemen

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