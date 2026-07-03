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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Al Qaf District, Jemen

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1 obiekt total found
Willa 5 pokojów w Al Qaf District, Jemen
Willa 5 pokojów
Al Qaf District, Jemen
Pokoje 5
Powierzchnia 205 m²
Liczba kondygnacji 2
Typ: Prywatny budynek mieszkalny Wykres: 610 m2 Powierzchnia: około 205 m2 Rok budowy: 1963 …
$245,682
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Parametry nieruchomości w Al Qaf District, Jemen

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