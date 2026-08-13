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Domy na sprzedaż w Al Mahfad District, Jemen

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1 obiekt total found
Dom 7 pokojów w alrhbt, Jemen
Dom 7 pokojów
alrhbt, Jemen
Pokoje 7
Powierzchnia 138 m²
Liczba kondygnacji 3
Ta niezwykła nieruchomość w Karyntii oferuje unikalną mieszankę spokoju i wygody: spokojne s…
$1,78M
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Parametry nieruchomości w Al Mahfad District, Jemen

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