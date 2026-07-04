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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Abjan, Jemen

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2 obiekty total found
Dom 7 pokojów w alrhbt, Jemen
Dom 7 pokojów
alrhbt, Jemen
Pokoje 7
Powierzchnia 138 m²
Liczba kondygnacji 3
Ta niezwykła nieruchomość w Karyntii oferuje unikalną mieszankę spokoju i wygody: spokojne s…
$1,78M
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Willa 8 pokojów w Ahwar District, Jemen
Willa 8 pokojów
Ahwar District, Jemen
Pokoje 8
Powierzchnia 507 m²
Liczba kondygnacji 3
Specjalne cechy obiektu: Chata została zbudowana w 2020 roku przy użyciu kanadyjskich ekolog…
$3,84M
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Parametry nieruchomości w Abjan, Jemen

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