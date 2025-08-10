Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Wietnam
  3. Nha Trang
  4. Mieszkania
  5. Kawalerka
  6. Widok na góry

Kawalerki w górach na sprzedaż w Nha Trang, Wietnam

1 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Nha Trang, Wietnam
Kawalerka 1 pokój
Nha Trang, Wietnam
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
Piętro 10/30
Na sprzedaż studio z wysokiej jakości napraw i mebli. Powierzchnia całkowita wynosi 29 m kw.…
$64,450
Agencja
MyVietHome Estate
Języki komunikacji
English, Русский
Parametry nieruchomości w Nha Trang, Wietnam

