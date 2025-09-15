  1. Realting.com
  2. Stany Zjednoczone
  3. Miami
  4. Dzielnica mieszkaniowa

Dzielnica mieszkaniowa

Miami, Stany Zjednoczone
od
$7,042
;
6
Zostawić wniosek
ID: 28680
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Stany Zjednoczone
  • Region / Państwo
    Floryda
  • Okolica
    Hrabstwo Miami-Dade
  • Miasto
    Miami

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Two bedroom apartment for sale in Pržno. 🌊 The structure of the apartment is two-room and has 67m2 and 60m2. It is located on the third floor, and the price includes the corresponding parking space. The distance from the beach is less than 2 minutes' walk.

Lokalizacja na mapie

Miami, Stany Zjednoczone
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 100 m² na Prodaju – Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$258,194
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Kolašin
Miami, Stany Zjednoczone
od
$2,582
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment, 70m2, Tolosi - FOR RENT
Miami, Stany Zjednoczone
od
$763
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse of 164m2 with a garage, Gorica C
Miami, Stany Zjednoczone
od
$519,910
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$587
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa
Miami, Stany Zjednoczone
od
$7,042
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment of 52sq.m with open view on the Bay, Tivat
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment of 52sq.m with open view on the Bay, Tivat
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment of 52sq.m with open view on the Bay, Tivat
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment of 52sq.m with open view on the Bay, Tivat
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment of 52sq.m with open view on the Bay, Tivat
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment of 52sq.m with open view on the Bay, Tivat
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment of 52sq.m with open view on the Bay, Tivat
Miami, Stany Zjednoczone
od
$1,174
One-room and new apartment of 45m2 is for rent in Tivat. It is located in ul. Tripovića on the second floor of the building. It is furnished with style and taste. The best part of the apartment is the terrace with an open view of the sea.
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 69 m² na Izdavanje – Ljubović, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 69 m² na Izdavanje – Ljubović, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 69 m² na Izdavanje – Ljubović, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 69 m² na Izdavanje – Ljubović, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 69 m² na Izdavanje – Ljubović, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 69 m² na Izdavanje – Ljubović, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 69 m² na Izdavanje – Ljubović, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$645
Izdaje se polunamjesten dvosoban stan, povrsine 69m2, na prvom spratu stambene zgrade, pod Ljubovic. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet i terasa. Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odr…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$1,174
Izdaje se luksuzno opremljen jednosoban stan, povrsine 50m2, na cetvrtom spratu stambene zgrade, u Master kvartu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo, ostava i terasa. Stan je opremljen unikatnim namjestajem visokog sjaja, koji pruza modera…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Stany Zjednoczone
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
15.09.2025
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
29.08.2025
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
26.05.2025
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
02.05.2025
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
25.04.2025
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
28.03.2025
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
27.01.2025
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
21.01.2025
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
Wyświetlić wszystkie publikacje