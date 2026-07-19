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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Tees Valley, Wielka Brytania

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1 obiekt total found
Szeregowiec 4 pokoi w Hartlepool, Wielka Brytania
Szeregowiec 4 pokoi
Hartlepool, Wielka Brytania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 1
INWESTYCJA W OBSZARZE FREEHOLDGenerować GBP Rental Income, Build Equity i rozwijać swój port…
$159,484
VAT
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Agencja
Keller Williams
Języki komunikacji
English, Türkçe
Realting.com
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Parametry nieruchomości w Tees Valley, Wielka Brytania

Tanie
Luksusowe
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