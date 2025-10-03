Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Wielka Brytania
  3. Liverpool City Region
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Liverpool City Region, Wielka Brytania

Liverpool
Mieszkanie 2 pokoi w Liverpool, Wielka Brytania
Mieszkanie 2 pokoi
Liverpool, Wielka Brytania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 60 m²
Invest in this Modern 2-Bed Apartment in One of Liverpool’s Most Desirable Postcodes Lucrati…
$536,080
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Realting.com
Typy nieruchomości w Liverpool City Region.

2 pokojowe

Parametry nieruchomości w Liverpool City Region, Wielka Brytania

