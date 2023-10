Grenland residence by Arloid

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €778,172

186 m² 1

Bezpłatny wybór nieruchomości. Obiekty najlepszych programistów. Pełna pomoc prawna transakcji. Park Towers — to kompleks dwóch wież, Park Tower 1 i Park Tower 2. Jest to unikalny obiekt zaprojektowany przez Gensler MDS Architects. Każda wieża składa się z 49 pięter i zapewnia urzekający widok panoramiczny na centrum finansowe. Budynki są wyposażone w najlepsze udogodnienia zapewniające komfortowy pobyt. Szybkie windy zapewnią minimalny czas oczekiwania. Budynek posiada centralną klimatyzację i bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu. Centrum fitness, basen z kontrolowaną temperaturą, sprzęt do grillowania i kort tenisowy są dostępne dla mieszkańców i gości. Mieszkańcy mogą skorzystać z parkowania lub parkowania samochodu w pobliżu budynku ulicy. Budynek jest objęty całodobową ochroną. Wieże parkowe znajdują się w DIFC. Jest to centrum finansowe, w którym można znaleźć nie tylko nieruchomości komercyjne, ale także mieszkaniowe. DIFC to miejsce spotkań wielu popularnych galerii, centrów kultury, restauracji i kawiarni, co czyni go doskonałym wyborem dla tych, którzy prowadzą aktywny tryb życia i uwielbiają być w centrum najbardziej uderzających wydarzeń. Obszar ma wszystko, czego potrzebujesz do komfortowego pobytu: sklepy, placówki medyczne, banki i wiele więcej. Biura wielu firm znajdują się w DIFC, więc będzie to świetne rozwiązanie do zakupu nieruchomości tutaj, ponieważ podjęcie pracy nie będzie trudne. Transport publiczny jest tutaj bardzo dobrze rozwinięty, istnieje wiele przystanków autobusowych i 2 stacje metra: Emirates Towers i Financial Center. Park Towers składa się z apartamentów typu studio, apartamentów z 1, 2, 3 sypialniami. Każde mieszkanie ma dogodny układ. Apartamenty mają wysokiej jakości dekoracje i instalacje hydrauliczne. Przestronne pokoje są częściowo umeblowane, a sypialnie mają wbudowane szafy. Duże salony i wyposażone kuchnie sprawią, że pobyt będzie bardziej komfortowy. Przestronny balkon otwiera zapierający dech w piersiach widok. Infrastruktura: Wokół Park Towers znajduje się kilka kultowych atrakcji DIFC i Dubaju, które odwiedzają turyści z całego świata. Jedną z tych atrakcji jest słynny drapacz chmur Burj Khalifa —, który znajduje się zaledwie 6 minut jazdy od budynku. Innym znanym miejscem jest — Burj Al Arab, który znajduje się zaledwie 15 minut jazdy od hotelu. Fontanna Dubajska znajduje się 7 minut jazdy od hotelu, gdzie można podziwiać wspaniałe fontanny do tańca. Istnieje również jedna z najbardziej znanych galerii w obszarze — Empty Quarter, w której odbywa się wiele różnych wystaw. Zapewnimy Ci: - Wybór najlepszych mieszkań od niezawodnych deweloperów; - Zagwarantowanie rocznego dochodu z inwestycji; - nieoprocentowana rata przez 7 lat; - Bezpłatne wsparcie prawne; - Gwarantowane bezpieczeństwo transferu w transakcji; - Pomoc w przekazywaniu środków na płatności; - Pokażemy osobiście obiekt w Dubaju lub online; - Pomoc w przekazywaniu środków na płatności. Investment Plus: - Zwrot z inwestycji z 6%. - Wiza na pobyt na okres od 3 do 10 lat z prawem do przedłużenia. - Nieoprocentowany plan ratalny. - Komisja 0%. - Wysokie zapotrzebowanie najemców. Gwarantujemy pełne wsparcie prawne dla transakcji. Zapewnimy bezpieczną umowę z programistą. Oferujemy wyłącznie rentowne i niezawodne nieruchomości. Zadzwoń lub napisz, odpowiedz na wszystkie pytania dotyczące zakupu mieszkań!