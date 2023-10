Golden Wood Development

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €1,99M

Poddaj się: 2026

Wspaniały kompleks Sobha Reserve w Wadi Al Safa 2, Dubailand, przynoszący kolekcję charakterystycznych willi z 4 i 5 sypialniami od Sobha Group, wyposażonych w prywatne udogodnienia i udogodnienia w charakterystycznym stylu. Ultraklasyczne życie w Dubailand, gdzie ty z rodziną możesz uprawiać różne sporty i bawić się, niesamowity sprzęt i udogodnienia, które uzupełnią twoje wysiłki w tym miejscu. Swobodnie angażuj się w różnorodne zajęcia, w tym światowej klasy sport i elementy zabawy, grając i biegając, dzięki czemu Twoja kochająca więź jest silniejsza niż kiedykolwiek, spędzając czas z najbliższymi. Jest to miejsce, w którym najwyższej jakości udogodnienia pozwalają zakłócić nowoczesny styl życia różnorodnymi zajęciami wodnymi i sportami. Wyjątkowe elementy zabawy i rezerwa ekskluzywnych udogodnień. To miejsce jest urocze w esencji, odzwierciedlając jego cudowne wibracje natury i nowoczesności. Latarnia doskonałości, która napędza twój wewnętrzny rdzeń do oferowania i zanurzania się w zabawie, która zawsze była w twoim śnie. Opalaj się i odmłodź setki sportów wodnych i sekcji aktywności, w których czas płynie jak wiatr. Naprawdę niesamowity, dopasowany krój, który odpowiada potrzebom każdego użytkownika z komfortem i wygodą. Rozwój obejmuje różnorodne udogodnienia i usługi. Klub jest pełen wyjątkowych udogodnień, które zapewnią Ci prawie wszystkie rozrywki, rekreację, zabawę, sporty halowe i wszystko inne. Przyjdź i zanurz się w holistycznej społeczności, która znana jest z doskonałego zielonego świata i najwyższej jakości usług, miejsc rekreacyjnych, sklepów detalicznych i wszystkiego, co jest tuż za progiem.