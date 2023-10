Dubaj, Emiraty Arabskie

od €3,17M

354 m² 1

Poddaj się: 2026

Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Gruzji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Tymianek — nowa faza rozwoju w społeczności Central Parku. Projekt stanie się częścią kreatywnej przestrzeni City Walk. Budowa nieruchomości jest prowadzona przez jednego z wiodących deweloperów w ZEA — firmy Meraas. Zakończenie planowane jest na trzeci kwartał 2026 r. Wszystkie apartamenty w ramach projektu będą obejmować własne lobby, spiżarnię, wyposażoną kuchnię, wbudowane szafy i co najmniej jeden balkon. Rezydencje z dwiema lub więcej sypialniami zostaną uzupełnione o toaletę w głównej sypialni oraz 3-4 sypialnie — pokój dla służących. Wszystkie apartamenty w projekcie wyróżniają się nowoczesnym designem, przestronnymi układami i panoramicznymi oknami. Mieszkańcy będą mogli cieszyć się naturalnym światłem i podziwiać piękne widoki na ogrody krajobrazowe i parki. Przyszli mieszkańcy nowoczesnego kompleksu Thyme oferują szeroki wybór udogodnień na terytorium: - baseny i wodne place zabaw; - bieżnik i ścieżki rowerowe; - siłownia i symulatory fitness na świeżym powietrzu; - spa i sauna; - studia na zajęcia jogi; - sportowe wielofunkcyjne miejsca. Możesz spotkać się z rodziną i przyjaciółmi w strefie zabaw, klubie z widokiem na park lub miejsce do grillowania. W tej chwili dzieci będą się dobrze bawić w przedszkolu, na basenie lub na placu zabaw. Projekt będzie miał także strefę do spacerów na świeżym powietrzu ze zwierzętami domowymi, oddzielny park dla mieszkańców, a nawet mini-pole do gry w golfa. Lokalizacja: 5-15 minut Dubai Mall, Downtown Dubai 20-30 minut Dubai Marina, Palm Jumeirah, międzynarodowe lotnisko w Dubaju, La Mer Beach Community Central Park, który będzie częścią Thyme, jest dogodnie usytuowany pomiędzy Al Wasl Road i Sheikh Zayed Road. Ta lokalizacja zapewni przyszłym mieszkańcom szybki i wygodny dostęp do wszystkich ważnych lokalizacji emiratu. Podróż na zakupy do popularnego centrum handlowego Dubai zajmie 10 minut. Dojazd do atrakcji Downtown Dubai zajmie ten sam czas. Plaża La Mer znajduje się 20 – 25 minut od kompleksu. Międzynarodowe lotnisko w Dubaju zajmie również około 25 minut jazdy samochodem. Zadzwoń lub napisz, chętnie doradzimy za darmo! Zapewnijmy opcje planowania!