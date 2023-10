Orra the Embankment

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €749,000

213–2 369 m² 5

Poddaj się: 2026

Deweloper: damac properties

Maroko — ostatni klaster w lagunach DAMAC od DAMAC Properties, który został ogłoszony w drugim kwartale 2023 r. Obejmie 471 rezydencji: 428 kamienic z 4-5 sypialniami i 43 ekskluzywnymi willami z 6-7 sypialniami. W dekoracji wykorzystane zostaną mozaiki Zellij i rzeźbione drewno ucieleśniające marokańskie tradycje. ⠀ Klaster obejmuje szeroki wybór nieruchomości, które spełniają potrzeby najbardziej wymagających nabywców: kamienice z 4-5 sypialniami i ograniczoną kolekcję ekskluzywnych willi z 6-7 sypialniami. Całkowita powierzchnia mieszkalna obiektów waha się od 212 do 315 metrów kwadratowych. ⠀ Każda rezydencja ma przemyślane rozwiązania architektoniczne, które łączą obecne trendy i narodowe tradycje marokańskie. Harmonijny wygląd uzupełniają przestronne tarasy, panoramiczne szyby i surowe geometryczne linie. ⠀ Układy rezydencji są wielofunkcyjne i przemyślane w najdrobniejszych szczegółach. Zapewniają pomieszczenia dla mieszkańców, oddzielne pokoje dla personelu, garaż, garderoby i pralnie. Układ willi obejmuje dodatkowe udogodnienia, które zapewniają mieszkańcom maksymalny komfort: baseny osobiste, własne tereny rekreacyjne, biuro, sauna i łaźnia parowa, kino osobiste, pokoje gier. ⠀ Mieszkańcy społeczności Damac Lagoons uzyskują dostęp do wyjątkowych i ekskluzywnych udogodnień i obiektów rozrywkowych znajdujących się na terytorium: ⠀ Wiele boisk sportowych (, w tym pole golfowe ). Strefy jogi. Pływające platformy i zajęcia wodne. Centralna laguna. Kawiarnie, restauracje i bary. Przestrzeń coworkingowa. Miejsca parkowe. Salony artystyczne. Mieszkańcy Laguny Damac nie będą mieli problemów z dostępem do infrastruktury społecznej. W ciągu 15 minut jazdy samochodem znajdują się przedszkola i szkoły, centra medyczne, szpitale i kliniki. ⠀ Dzięki wyjątkowej lokalizacji mieszkańcy Damac Lagoons będą mogli podziwiać malownicze krajobrazy i spokojne życie w przyrodzie, mając jednocześnie dostęp do kluczowych lokalizacji w Dubaju. ⠀ Prywatna i komfortowa atmosfera, szeroka gama udogodnień i optymalna lokalizacja sprawiają, że klaster Maroka w Damac Lagoons jest najlepszą opcją do osobistego zakwaterowania i inwestycji.