Azizi Plaza Hotel

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €496,850

149 m² 1

Poddaj się: 2025

Inwestuj w nieruchomości w Dubaju: rekordowe zyski i gwarantowane bezpieczeństwo! - Nie podlega podatkowi od nieruchomości i czynszowi; - Nieruchomości rosną w cenie 5-7% rocznie; - nieoprocentowana rata na okres do 3-5 lat; - Najlepsze udogodnienia w najlepszych cenach; - silna płynność; - Wysoki dochód 5-8% z rocznego czynszu; - Minimalna kwota inwestycji wynosi 1100 000 rubli. Apartamenty w nowoczesnym projekcie Opalz w prestiżowej dzielnicy Arjan! Wszystkie rezydencje będą wyposażone w balkony, a wiele apartamentów będzie oferowanych z osobistymi basenami i salami lekcyjnymi. Mieszkańcy kompleksu będą mieli dostęp do centrum odnowy biologicznej i spa, siłowni, jogi na świeżym powietrzu, przedszkola, centrum biznesowego, salonu na dachu, kina na świeżym powietrzu, miejsce na grilla itp. Lokalizacja: - W 20 minut można dojechać samochodem na międzynarodowe lotnisko w Dubaju; - 15 minut przed słynną Palmą Jumeirah lub symbolem Dubaju Burj Khalifa; - 15 minut i jesteś już w centrum handlowym Dubai Mall lub robisz selfie na tle hotelu Sailor; - W 10 minut można dotrzeć do klubu golfowego lub klubu polo w Dubaju. Plan płatności: 60% - w budowie 40% - po zakończeniu Możliwe jest otrzymanie VNZH! Gwarantowany zwrot i rentowność obiektu! Napisz lub zadzwoń, doradzaj za darmo!