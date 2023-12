Dubaj, Emiraty Arabskie

od €338,308

73 m² 1

Manazel Al Khor — to nowoczesny kompleks mieszkaniowy w stylu arabskim w sercu Culture Village w Dubaju. Znajduje się w Al Jaddaf Waterfront Jumeirah i zajmuje powierzchnię 23 690 metrów kwadratowych. m. Manazel Al Khor otoczony jest zielonymi terenami krajobrazowymi. Całkowita długość ścieżek wynosi 3,8 km. Kompleks składa się z 98 jednostek mieszkalnych, w tym mieszkań z 1-4 sypialniami. Wszystkie obiekty są wyposażone w panoramiczne okna z widokiem na wybrzeże Dubai Creek. Dekorację wnętrz przeprowadzono z uwzględnieniem głównych trendów w dziedzinie projektowania. Podłogi we wspólnych pomieszczeniach ozdobione są naturalnym marmurem, w sypialniach ‒ układany jest parkiet, aw łazienkach ‒ mozaiki i granit porcelanowy. Manazel Al Khor ma wszystko, czego potrzebujesz do komfortowego pobytu: - siłownia; - centrum fitness; - basen; - prywatny parking; - plac zabaw dla dzieci; - parki publiczne; - miejsca do grillowania; - całodobowa ochrona. Lokalizacja: Manazel Al Khor otoczony jest wieloma sklepami, restauracjami i kawiarniami. Kompleks ma doskonałą dostępność transportu. Znajduje się w pobliżu stacji metra Al Jadaf na zielonej linii i 5 minut od międzynarodowego lotniska w Dubaju. Udana lokalizacja projektu pozwala szybko dotrzeć do słynnych zabytków emiratu. Stamtąd można dojechać samochodem do jednego z największych centrów handlowych na świecie ‒ Dubai Mall ‒ w zaledwie 15 minut. Około pół godziny odbędzie się wycieczka na promenadę The Walk JBR, gdzie koncentruje się wiele miejsc rozrywki. Bezpośrednio obok kompleksu znajduje się marina. Culture Village ma wiele galerii, muzeów, bibliotek, szkół artystycznych i teatrów, a także oranżerii, akademii sztuki i tańca.