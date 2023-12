Beverly Hills Boutique Villas

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €404,279

Dane techniczne Typ - Willa Rozmiar - 1800 stóp kwadratowych Liczba sypialni - 3 Liczba łazienek - 4 36 minut od centrum miasta 40 minut od lotniska Nieumeblowane Wolny Przychody z wynajmu ( P / A ): 28 000 USD Funkcje i udogodnienia 2 balkony Taras 2 parkingi Blisko udogodnień Zbudowana społeczność Strefa pływania Plac zabaw dla dzieci Kursy światowe Handel detaliczny i jedzenie Odległość do 18-dołkowego pola golfowego Championship 7 minut od terminalu lotniczego Al Maktoum Worldwide Parki, ogrody i centrum kultury Blisko szkół, szkół wyższych, ośrodków opieki zdrowotnej O obszarze Expo Golf Villas, pionierski projekt Emaar, jest prawdziwą odą do świetlanej przyszłości Dubaju. Położony zaledwie kilka minut od Expo 2020, pola golfowego Championship i nadchodzącego globalnego centrum lotniczego, lotniska Al Maktoum, Expo Golf Villas to fantastyczna okazja inwestycyjna dla wymagających inwestorów.