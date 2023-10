Dubaj, Emiraty Arabskie

od €241,000

61–113 m² 2

Poddaj się: 2027

Golf Greens – nowy kompleks mieszkaniowy premium słynnego dewelopera Damac Properties. Kompleks położony w prestiżowej i krajobrazowej dzielnicy Damac Hills gwarantuje każdemu mieszkańcowi maksymalny poziom komfortu. Kompleks mieszkaniowy to trzy wieżowce mieszkalne z terenem krajobrazowym. Przyszli klienci otrzymują szeroki wybór nieruchomości: apartamenty z 1-2 sypialniami, a także luksusowe kamienice z 3 sypialniami. Całkowita powierzchnia mieszkalna rezydencji wynosi od 60 do 153 metrów kwadratowych. Golf Greens ma klasyczną architekturę dla Damac Properties, która jest organicznie uzupełniana asymetrycznymi liniami fasad i wieżowcami ogrodów krajobrazowych. Każda rezydencja w kompleksie wyróżnia się przemyślanym projektem autora, a układ – jest przestronny i wygodny. Mieszkańcy mogą liczyć na imponującą gamę światowej klasy udogodnień: W pełni wyposażona siłownia. Place zabaw dla dzieci. Boiska sportowe. Baseny dla dorosłych i dzieci. 24-godzinna usługa konsjerża. Balkony z krajobrazem. Centrum fitness. Damac Hills słynie nie tylko z prestiżowej lokalizacji, ale także z doskonałej infrastruktury. To tutaj rodziny z dziećmi wolą mieszkać, ponieważ przedszkola i szkoły znajdują się w pobliżu społeczności. Również w dzielnicy znajdują się sklepy spożywcze, apteki, centra medyczne. A co najważniejsze, – jest jednym z najbardziej luksusowych pól golfowych w klasie międzynarodowej. Kompleks mieszkaniowy oferuje bardzo dogodną podróż do głównych autostrad, dzięki czemu podróż do innych obszarów i atrakcji Dubaju jest wygodna i szybka. Golf Greens firmy Damac Properties – jest idealny dla najbardziej wymagających nabywców, którzy szukają luksusowych nieruchomości do osobistego zamieszkania lub chcą zainwestować w dochodowy obiekt.