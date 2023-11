Dubaj, Emiraty Arabskie

od €4,89M

271–720 m² 3

Poddaj się: 2026

Nieruchomości zagraniczne OD 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać BEZPŁATNY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Bugatti Residences Binghatti z Binghatti Properties — niesamowity 52-piętrowy projekt z kolekcją markowych rezydencji. Kompleks obejmuje 182 luksusowe rezydencje na 43 piętrach mieszkalnych: apartamenty z 2 – 4 sypialniami i specjalną kolekcją penthouseów Sky Mansion. Potencjalni inwestorzy będą mogli wybrać styl zamieszkania według własnych upodobań spośród przedstawionych opcji: Cannes z dwiema sypialniami, St Tropez z trzema sypialniami i Monako — z czterema sypialniami. Powierzchnia nieruchomości waha się od 1080 mkw do 3362 metrów kwadratowych. m. Wszystkie rezydencje są prezentowane w konfiguracji z prywatnym basenem, jacuzzi, pokojem pokojówki, spiżarnią itp. Właściciele penthouse będą mieli dostęp do prywatnych i 10 miejsc parkingowych. Wszystkie rezydencje zostaną wykonane według indywidualnego projektu. Rozwój wnętrz łączy nowoczesne i naturalne elementy z wykwintnym modelowaniem i gładkimi modnymi lampami. Wszystkie powierzchnie i detale wewnętrzne są podkreślone jakością i wyrafinowaniem. Wnętrza wykonane są w odcieniach niebieskiego, szarego i czekoladowego z marmuru, kalakatów, drewna, matowych sieci i gęstego chromu. Pomieszczenia mieszkalne będą wypełnione światłem dzięki panoramicznym oknom i luksusowym sufitom o wysokości do 4,2 m. Infrastruktura: Przyszli mieszkańcy Bugatti Residences firmy Binghatti będą mieli do dyspozycji szeroki wybór usług i udogodnień premium zlokalizowanych na kompleksie: basen, prywatną plażę w stylu Riwiery Francuskiej, klub zdrowia, strefę prywatnych imprez, Zakłady F&B, spa, osobiste usługi trenerskie i nowoczesne centrum fitness. Kompleks zapewnia specjalny salon VIP, jacuzzi i usługi spa tylko dla mieszkańców. Lokalizacja: 5-15 minut Burj Khalifa, Dubai Mall, rezerwat przyrody Ras Al Khor, DIFC, Muzeum Przyszłości, City Walk 20-30 minut Palm Jumeirah, Dubai Marina, Międzynarodowy Port Lotniczy w Dubaju ( DXB ) Nowy kompleks Bugatti Residences firmy Binghatti będzie zlokalizowany bezpośrednio przy ulicy Al A’amal. Dojazd do Sheikh Zayed Road prywatnym transportem zajmie nie więcej niż pięć minut. Na jednej z głównych autostrad w Dubaju możesz szybko dotrzeć do wszystkich lokalizacji emiratu. Droga do centrum handlowego Dubai Mall i innych popularnych lokalizacji w centrum Dubaju będzie 5 – 10 minut jazdy samochodem. Przez 10 – 15 minut można dotrzeć do rezerwatu przyrody Ras Al Khor, dzielnicy pieszej City Walk i Muzeum Przyszłości. Czas podróży na międzynarodowe lotnisko w Dubaju ( DXB ) wyniesie 20 minut. Dojazd do popularnych miejsc w Dubai Marina i Palm Jumeirah zajmie nie więcej niż 25 minut. Opowiemy o wszystkich zawiłościach związanych z nabywaniem nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Napisz lub zadzwoń, odpowiedz na wszystkie pytania!