Nieruchomości w Dubaju po okazyjnej cenie z pełnym wsparciem prawnym. Pomoc w przekazywaniu środków. Bezpłatny wybór nieruchomości.



Gateway II Residences — to nowoczesna wieża mieszkalna z gładką fasadą odzwierciedlającą otaczające elementy natury.



Hotel położony jest na ruchliwej wyspie Hyat, w samym centrum regionu Mina al-Arab, gdzie znajdują się kurorty InterContinental i Anantara. Z wieży można łatwo dotrzeć do sąsiedniej wyspy, gdzie znajdują się sklepy, restauracje na świeżym powietrzu i klub plażowy.



Oferując wyjątkowy styl życia na plaży, Gateway II Residences doskonale łączy naturę, luksus i nowoczesną praktyczność, aby promować spokojne życie i stać się idealnym domem dla rodzin i przyjaciół.



Gateway II Residences, składający się z przestronnych, wyrafinowanych apartamentów z 1 i 2 sypialniami, łączy nowoczesne wyrafinowanie miejskie i naturalną atrakcyjność nad morzem.



Udogodnienia:



- lobby / punkt rejestracyjny;

- basen, siłownia, salon i plac zabaw dla dzieci;

- nieograniczony dostęp do plaży;

- marina i nasyp w lagunie;

- szeroki wybór sklepów i restauracji;

- parki publiczne i place zabaw;

- hipermarkety i miejsca odpoczynku;



Lokalizacja:



Mina Al Arab — to miejsce na błogosławione wakacje, położone w pięknym naturalnym otoczeniu nietkniętego wybrzeża Ras Al Khaima. Obszar ten został utworzony z troską o środowisko, z dziewiczymi plażami, licznymi obszarami bujnych parków i przybrzeżnych mokradeł poświęconymi ochronie i demonstracji ich naturalnego piękna.



Zapewnimy Ci:



- Wybór najlepszych mieszkań od niezawodnych deweloperów;

- Zagwarantowanie rocznego dochodu z inwestycji;

- nieoprocentowana rata przez 7 lat;

- Bezpłatne wsparcie prawne;

- Gwarantowane bezpieczeństwo transferu w transakcji;

- Pomoc w przekazywaniu środków na płatności;

- Pokażemy osobiście obiekt w Dubaju lub online;

Zadzwoń lub napisz, odpowiedz na wszystkie pytania dotyczące zakupu mieszkań!