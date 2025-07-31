Kompleks mieszkalny Apartamenty premium klassa v samom serdce Dubaa

Apartamenty klasy Premium w samym sercu Dubaju od bardzo niezawodnego dewelopera, który zawsze wynajmuje wszystkie swoje obiekty na czas i jednocześnie ten deweloper ma bardzo wysokiej jakości wykończenie. Również w apartamentach będą wszystkie urządzenia kuchenne i built- w szafy. Budynek będzie miał wiele udogodnień dla mieszkańców takich 2 basenów, jeden basen tylko dla kobiet, a drugi basen będzie do użytku publicznego. Nie będzie również 2 urządzone siłownie, jeden tylko dla kobiet, a drugi do użytku ogólnego, nie będzie również plac zabaw, itp.