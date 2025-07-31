  1. Realting.com
  Emiraty Arabskie
  Kompleks mieszkalny Apartamenty premium klassa v samom serdce Dubaa

Kompleks mieszkalny Apartamenty premium klassa v samom serdce Dubaa

Dubaj, Emiraty Arabskie
Cena na żądanie
;
13
ID: 32964
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    7

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Apartamenty klasy Premium w samym sercu Dubaju od bardzo niezawodnego dewelopera, który zawsze wynajmuje wszystkie swoje obiekty na czas i jednocześnie ten deweloper ma bardzo wysokiej jakości wykończenie. Również w apartamentach będą wszystkie urządzenia kuchenne i built- w szafy. Budynek będzie miał wiele udogodnień dla mieszkańców takich 2 basenów, jeden basen tylko dla kobiet, a drugi basen będzie do użytku publicznego. Nie będzie również 2 urządzone siłownie, jeden tylko dla kobiet, a drugi do użytku ogólnego, nie będzie również plac zabaw, itp.

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Rekreacja

