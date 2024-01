Umeblowane apartamenty w nowej inwestycji Hyde Walk Residence! Nadaje się do zamieszkania i wynajmu długoterminowego! Miesięczny dochód z wynajmu – 1400 dolarów. Nieoprocentowane raty! Wspaniały widok na nasyp i miasto!

Korzyści: najnowocześniejsze centra fitness, spokojne ogrody krajobrazowe, baseny typu infinity oraz ekskluzywny dostęp do rozrywki i restauracji.



W pobliżu Hyde Walk Residence znajdują się kluczowe lokalizacje w Dubaju, takie jak: Dubai Marina, Palm Jumeirah i Downtown Dubai.

07 minut do City Walk

08 minut do stacji metra Emirates Tower

10 minut do Dubai World Trade Center

10 minut do Burj Khalifa

10 minut do centrum handlowego Dubai Mall

10 minut do plaży La Mer



Plan płatności:

20% - zaliczka

40% - w budowie

40% - po zakończeniu



Zdobądź katalog inwestora - po prostu napisz na czacie lub zadzwoń!