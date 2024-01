Real Estate Dubai luxury

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €184,412

Poddaj się: 2023

Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Gruzji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Forum Residence to elitarny budynek mieszkalny, który powstaje w najlepszej dzielnicy Majan z łatwym dostępem do ulicy Mohammeda bin Zayeda. Infrastruktura: - basen; - sauna i łaźnia parowa; - W pełni wyposażona siłownia; - Parking kryty; - 24-godzinna ochrona; - Centralne uwarunkowanie. Lokalizacja: Wycieczka z rezydencji forum: - Dubai Mall jest 21 minut od hotelu; - do Palma Jumeirah — 22 minuty; - do Burj al-Arab — 21 minut; - do The Walk JBR — 25 minut. - na międzynarodowe lotnisko w Dubaju ( DXB ) - 20 minut. Zadzwoń do nas, a chętnie porozmawiamy o najbardziej dochodowych nieruchomościach ZEA! Doradzimy Ci za darmo!