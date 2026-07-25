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Mieszkania z basenem na sprzedaż w Ghanadhah, Emiraty Arabskie

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1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Ghanadhah, Emiraty Arabskie
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Mieszkanie 2 pokoi
Ghanadhah, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 96 m²
Piętro 5/6
Apartament z pełnym widokiem na morze i zachód słońca od tarasuJacob & Co. Beachfront Living…
$1,14M
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Parametry nieruchomości w Ghanadhah, Emiraty Arabskie

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