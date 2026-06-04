Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Du
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Du, Emiraty Arabskie

;
W tym regionie nie znaleziono żadnych obiektów. Bądź pierwszym, który doda swój obiekt do naszej platformy
Dodaj obiekt
Wyślij zapytanie o bezpłatne wyszukiwanie
Klikając "Prześlij zgłoszenie", zgadza się Pani/Pan na to, że Realting i specjaliści od nieruchomości mogą kontaktować się z Panią/Panem za pośrednictwem dowolnego ze wskazanych kanałów. Nie musi Pani/Pan wyrażać zgody na zakup jakiejkolwiek nieruchomości, towarów lub usług. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o przeczytanie Warunków korzystania. Warunki użytkowania.

Podobne obiekty w pobliżu

Nieruchomości na sprzedaż można obejrzeć w innych działach naszego portalu
Mieszkanie 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 7/14
Drzewa w sanktuarium Sobha: Życie otoczone przyrodą i nowoczesną infrastrukturą!The Woods at…
$272,093
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Mieszkanie 3 pokoi w Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 129 m²
Liczba kondygnacji 11
Nadmorskie Apartamenty z Widokiem na Marinę na Dubai Islands Dubai Islands to jedna z najbar…
$779,132
Zostaw prośbę
Kawalerka w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Dubaj, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Piętro 10/21
368 Park LN: Architektura współczesna i styl życia w JVC!368 Park LN to nowoczesny kompleks …
$199,868
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Trustmont CapitalTrustmont Capital
Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 76 m²
Liczba kondygnacji 6
Umeblowane Mieszkania w Dubai South z 5-Letnim Planem Płatności po Odbiorze Dubai South to j…
$327,933
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Piętro 10/21
368 Park LN: Architektura współczesna i styl życia w JVC!368 Park LN to nowoczesny kompleks …
$285,642
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa 11 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 11 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 11
Sypialnie 7
Liczba łazienek 12
Powierzchnia 1 209 m²
Liczba kondygnacji 4
Wille Sygnowane Marką Karl Lagerfeld w Meydan Dzielnica Meydan w Dubaju łączy miejską elegan…
$7,95M
Zostaw prośbę
TekceTekce
Mieszkanie 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 214 m²
Piętro 10/21
368 Park LN: Architektura współczesna i styl życia w JVC!368 Park LN to nowoczesny kompleks …
$953,050
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 7/14
Drzewa w sanktuarium Sobha: Życie otoczone przyrodą i nowoczesną infrastrukturą!The Woods at…
$435,309
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 116 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartamenty w Meydan w Dubaju w Zasięgu Spaceru od Udogodnień z Elastycznym Planem Płatności…
$858,208
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 67 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartamenty w Meydan w Dubaju w Zasięgu Spaceru od Udogodnień z Elastycznym Planem Płatności…
$454,259
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 218 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartamenty w Meydan w Dubaju w Zasięgu Spaceru od Udogodnień z Elastycznym Planem Płatności…
$1,68M
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 14/17
Mój OPISLuksusowe studio z ratami do otrzymania kluczy o powierzchni 36,7 m kw. 14 w nowym k…
$446,299
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się