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Mieszkania z basenem na sprzedaż w Deira, Emiraty Arabskie

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15 obiektów total found
Mieszkanie 5 pokojów w Deira, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 5 pokojów
Deira, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Piętro 7/12
Nautis Residences to nowy, pierwszorzędny rozwój na ikonicznych Wyspach Dubaju. Ta specjalni…
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Mieszkanie 8 pokojów w Deira, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 8 pokojów
Deira, Emiraty Arabskie
Pokoje 8
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 131 m²
Piętro 7/12
Nautis Residences to nowy, pierwszorzędny rozwój na ikonicznych Wyspach Dubaju. Ta specjalni…
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Mieszkanie 8 pokojów w Deira, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 8 pokojów
Deira, Emiraty Arabskie
Pokoje 8
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Piętro 5/12
Nautis Residences to nowy, pierwszorzędny rozwój na ikonicznych Wyspach Dubaju. Ta specjalni…
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Mieszkanie 8 pokojów w Deira, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 8 pokojów
Deira, Emiraty Arabskie
Pokoje 8
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 189 m²
Piętro 1/12
Nautis Residences to nowy, pierwszorzędny rozwój na ikonicznych Wyspach Dubaju. Ta specjalni…
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Mieszkanie 8 pokojów w Deira, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 8 pokojów
Deira, Emiraty Arabskie
Pokoje 8
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 128 m²
Piętro 3/12
Nautis Residences to nowy, pierwszorzędny rozwój na ikonicznych Wyspach Dubaju. Ta specjalni…
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Mieszkanie 8 pokojów w Deira, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 8 pokojów
Deira, Emiraty Arabskie
Pokoje 8
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 239 m²
Piętro 8/12
Nautis Residences to nowy, pierwszorzędny rozwój na ikonicznych Wyspach Dubaju. Ta specjalni…
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Mieszkanie 8 pokojów w Deira, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 8 pokojów
Deira, Emiraty Arabskie
Pokoje 8
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 128 m²
Piętro 5/12
Nautis Residences to nowy, pierwszorzędny rozwój na ikonicznych Wyspach Dubaju. Ta specjalni…
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Mieszkanie 8 pokojów w Deira, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 8 pokojów
Deira, Emiraty Arabskie
Pokoje 8
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 128 m²
Piętro 2/12
Nautis Residences to nowy, pierwszorzędny rozwój na ikonicznych Wyspach Dubaju. Ta specjalni…
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Mieszkanie 8 pokojów w Deira, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 8 pokojów
Deira, Emiraty Arabskie
Pokoje 8
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 226 m²
Piętro 8/12
Nautis Residences to nowy, pierwszorzędny rozwój na ikonicznych Wyspach Dubaju. Ta specjalni…
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Mieszkanie 8 pokojów w Deira, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 8 pokojów
Deira, Emiraty Arabskie
Pokoje 8
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 129 m²
Piętro 6/12
Nautis Residences to nowy, pierwszorzędny rozwój na ikonicznych Wyspach Dubaju. Ta specjalni…
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Mieszkanie 8 pokojów w Deira, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 8 pokojów
Deira, Emiraty Arabskie
Pokoje 8
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 128 m²
Piętro 3/12
Nautis Residences to nowy, pierwszorzędny rozwój na ikonicznych Wyspach Dubaju. Ta specjalni…
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Mieszkanie 8 pokojów w Deira, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 8 pokojów
Deira, Emiraty Arabskie
Pokoje 8
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 129 m²
Piętro 2/12
Nautis Residences to nowy, pierwszorzędny rozwój na ikonicznych Wyspach Dubaju. Ta specjalni…
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Mieszkanie 5 pokojów w Deira, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 5 pokojów
Deira, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Piętro 1/12
Nautis Residences to nowy, pierwszorzędny rozwój na ikonicznych Wyspach Dubaju. Ta specjalni…
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Mieszkanie 8 pokojów w Deira, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 8 pokojów
Deira, Emiraty Arabskie
Pokoje 8
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 194 m²
Piętro 1/12
Nautis Residences to nowy, pierwszorzędny rozwój na ikonicznych Wyspach Dubaju. Ta specjalni…
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Mieszkanie 8 pokojów w Deira, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 8 pokojów
Deira, Emiraty Arabskie
Pokoje 8
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 128 m²
Piętro 4/12
Nautis Residences to nowy, pierwszorzędny rozwój na ikonicznych Wyspach Dubaju. Ta specjalni…
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