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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Deira, Emiraty Arabskie

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9 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 147 m²
Piętro 6/12
241 WATERSIDE - prywatność wyspy, minimalistyczna architektura i kurort stylu życia na Wyspa…
$868,092
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Piętro 6/12
241 WATERSIDE - prywatność wyspy, minimalistyczna architektura i kurort stylu życia na Wyspa…
$596,064
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Piętro 6/12
241 WATERSIDE - prywatność wyspy, minimalistyczna architektura i kurort stylu życia na Wyspa…
$514,374
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Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 119 m²
2-SPAL HOTEL APARTMENTS ST. REGIS APARTMENTS IN FOOD CENTER. Regis Residences   – A new prem…
$892,978
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Mieszkanie 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
$593,504
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Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Luxurious Mercedes-Benz-Inspired Residences in Downtown Dubai, UAE   Downtown Dubai st…
$2,99M
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Mieszkanie 4 pokoi w Deira, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Deira, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 256 m²
Liczba kondygnacji 10
New residence Clearpoint with swimming pools and a park at 500 meters from the sea, Port Ras…
$1,23M
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Mieszkanie 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
1 APARTAMENTY SPALNE W MIESZKANIACH W CENTRUM ŻYWNOŚCI Rezydencje i nbsp; i ndash; położony …
$454,000
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Mieszkanie 3 pokoi w Deira, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Deira, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 113 m²
Liczba kondygnacji 8
Nowa rezydencja Bayline & Avonlea z basenami i parkiem blisko autostrady i mariny, Port Rash…
$596,988
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