  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Adżman (emirat)
  4. Mieszkania
  5. Apartamenty wielopoziomowe

Apartamenty wielopoziomowe na sprzedaż w Adżman (emirat), Emiraty Arabskie

1 obiekt total found
Apartamenty wielopoziomowe 1 pokój w Ajman, Emiraty Arabskie
UP UP
Apartamenty wielopoziomowe 1 pokój
Ajman, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 109 m²
Liczba kondygnacji 20
Przepraszam. Apartament z jedną sypialnią na sprzedaż - Dusset II Project (w budowie)Wspania…
$572,459
Parametry nieruchomości w Adżman (emirat), Emiraty Arabskie

