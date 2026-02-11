Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Ukraina
  3. Zaharivska selisna gromada
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Zaharivska selisna gromada, Ukraina

1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 900 m² w Zachariwka, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 900 m²
Zachariwka, Ukraina
Powierzchnia 900 m²
9769. Na sprzedaż kompleks hotelowy blisko morza i ujścia rzeki. Łączna powierzchnia 900 mkw…
$1,80M
