  2. Ukraina
  3. Vigodanska silska gromada
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Vigodanska silska gromada, Ukraina

2 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 2 482 m² w Vyhoda, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 2 482 m²
Vyhoda, Ukraina
Powierzchnia 2 482 m²
13052. Baza przemysłowa. Nieruchomość budynku to 2480 m ², sekcja 3,68 ha, 2 gałęzie W / D. …
$410,000
Nieruchomości komercyjne 100 m² w Vyhoda, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 100 m²
Vyhoda, Ukraina
Powierzchnia 100 m²
7999. . . Oferujemy ważną bazę rafinerii ropy naftowej 30 km od Odessy we wsi Art. Posługiwa…
$380,000
