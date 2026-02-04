Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Ukraina
  3. Vigodanska silska gromada
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Vigodanska silska gromada, Ukraina

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Kamianka, Ukraina
Mieszkanie 2 pokoi
Kamianka, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 52 m²
Piętro 1/2
26325. Na sprzeda? 2- pokojowe mieszkanie w Kamenka, centrum wsi, silny dom, oddzielne pokoj…
$20,000
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Vigodanska silska gromada, Ukraina

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się