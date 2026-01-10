Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Ukraina
  3. Velikodalnicka silska gromada
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Velikodalnicka silska gromada, Ukraina

3 obiekty total found
Dom 6 pokojów w Velykyi Dalnyk, Ukraina
Dom 6 pokojów
Velykyi Dalnyk, Ukraina
Pokoje 6
Powierzchnia 305 m²
Piętro 1/2
$70,000
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Velykyi Dalnyk, Ukraina
Dom 5 pokojów
Velykyi Dalnyk, Ukraina
Pokoje 5
Powierzchnia 115 m²
Piętro 1/1
$90,000
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Velykyi Dalnyk, Ukraina
Dom 5 pokojów
Velykyi Dalnyk, Ukraina
Pokoje 5
Powierzchnia 139 m²
Piętro 1/2
25186 Sprzedam 2-piętrowy dom w Dalniku, o łącznej powierzchni 139 m kw. Na miejscu znajduje…
$65,000
Zostaw prośbę
Parametry nieruchomości w Velikodalnicka silska gromada, Ukraina

