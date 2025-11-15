Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Velikodalnicka silska gromada, Ukraina

5 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 145 m² w Velykyi Dalnyk, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 145 m²
Velykyi Dalnyk, Ukraina
Powierzchnia 145 m²
Piętro 1
$750
Nieruchomości komercyjne w Velykyi Dalnyk, Ukraina
Nieruchomości komercyjne
Velykyi Dalnyk, Ukraina
29643. Sprzedam działkę komercyjną w miejscowości Velikiy Dalnik, Mayakskaya, 5 km od miejsc…
$250,000
Nieruchomości komercyjne 2 000 m² w Velykyi Dalnyk, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 2 000 m²
Velykyi Dalnyk, Ukraina
Powierzchnia 2 000 m²
9912. . . Oferujemy magazyn we wsi na sprzedaż. Big Dalknik. Całkowita powierzchnia 2000 mkw…
$195,000
Nieruchomości komercyjne 2 919 m² w Velykyi Dalnyk, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 2 919 m²
Velykyi Dalnyk, Ukraina
Powierzchnia 2 919 m²
9911. . . Oferujemy kompleks budynków na sprzedaż w mieście. Wielki Dalknik znajduje się 20 …
$300,000
Nieruchomości komercyjne 400 m² w Velykyi Dalnyk, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 400 m²
Velykyi Dalnyk, Ukraina
Powierzchnia 400 m²
29289 Kompleks magazynowy na sprzedaż w miejscowości Velykyi Dalnik. Powierzchnia całkowita …
$200,000
