Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Ukraina
  3. Velikodalnicka silska gromada
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Velikodalnicka silska gromada, Ukraina

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Velykyi Dalnyk, Ukraina
Mieszkanie 2 pokoi
Velykyi Dalnyk, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 68 m²
Piętro 3/11
$58,500
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
BPS Consulting
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 2 pokoi w Velykyi Dalnyk, Ukraina
Mieszkanie 2 pokoi
Velykyi Dalnyk, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 64 m²
Piętro 3/11
$55,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
BPS Consulting
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Velikodalnicka silska gromada, Ukraina

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się