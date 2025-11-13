Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Ukraina
  3. Uznenska miska gromada
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Uznenska miska gromada, Ukraina

Pivdenne
3
4 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 1 500 m² w Pivdenne, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 1 500 m²
Pivdenne, Ukraina
Powierzchnia 1 500 m²
Piętro 1/2
$1,60M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
BPS Consulting
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Nieruchomości komercyjne w Pivdenne, Ukraina
Nieruchomości komercyjne
Pivdenne, Ukraina
20275. Jużny, działka 4 ha, umowa na 49 lat, posiada własny transformator, asfaltowy wjazd, …
$480,000
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Novi Biliari, Ukraina
Nieruchomości komercyjne
Novi Biliari, Ukraina
№ 1312. . We offer for sale a plot near the South Port in the village. Belars. The total are…
$600,000
Zostaw prośbę
NotarNotar
Nieruchomości komercyjne w Pivdenne, Ukraina
Nieruchomości komercyjne
Pivdenne, Ukraina
$400,000
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się