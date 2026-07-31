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Magazyny na sprzedaż w Usativska silska gromada, Ukraina

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nieruchomości komercyjne
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1 obiekt total found
Magazyn 2 113 m² w Usatove, Ukraina
Magazyn 2 113 m²
Usatove, Ukraina
Powierzchnia 2 113 m²
Sprzedaż kompleksu lodówka jest .83 ha, gotowy do pracy, 2113 m Lokalne: Idealna reprezenta…
$700,000
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