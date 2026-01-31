Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Ukraina
  3. Teplodarska miska gromada
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Teplodarska miska gromada, Ukraina

1 obiekt total found
Dom 2 pokoi w Tepłodar, Ukraina
Dom 2 pokoi
Tepłodar, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/1
28401 Sprzedam dom z widokiem na zbiornik na ulicy. Kasztan jest tylko 35 km od centrum Odes…
$59,000
