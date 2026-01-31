Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Ukraina
  3. Teplodarska miska gromada
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Teplodarska miska gromada, Ukraina

1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 8 500 m² w Tepłodar, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 8 500 m²
Tepłodar, Ukraina
Powierzchnia 8 500 m²
3063. Oferujemy na sprzedaż bazę przemysłową w Tepłodar. Powierzchnia całkowita wynosi 8,500…
$850,000
