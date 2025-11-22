Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Ukraina
  3. Tairovska selisna gromada
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Tairovska selisna gromada, Ukraina

Lymanka
31
43 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne w Lymanka, Ukraina
Nieruchomości komercyjne
Lymanka, Ukraina
11733. In Tsarskoye Selo - 2 on Alexandrovskaya \ pr - t Zhukova, for sale 6 acres. Land of …
$92,000
Nieruchomości komercyjne w Sukhyi Lyman, Ukraina
Nieruchomości komercyjne
Sukhyi Lyman, Ukraina
21578. Działka gruntowa jest oferowana na sprzedaż we wsi. Suchoj Liman. Powierzchnia całkow…
$70,000
Nieruchomości komercyjne 1 850 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 1 850 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 1 850 m²
30306 Sprzedam budynek z działką w miejscu przejezdnym na Tairova w miejscu przejezdnym i pr…
$1,50M
NotarNotar
Nieruchomości komercyjne 1 500 m² w Lymanka, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 1 500 m²
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 1 500 m²
26721. Sprzedaż wolnostojącego budynku w Sauvignon. Projekt przewiduje mały budynek apartame…
$1,25M
Nieruchomości komercyjne w Lymanka, Ukraina
Nieruchomości komercyjne
Lymanka, Ukraina
№ 6916 I sell a façade plot in the Black Sea for any type of activity. The total area of 163 acres.
$150,000
Nieruchomości komercyjne 1 115 m² w Lymanka, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 1 115 m²
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 1 115 m²
7992. . . We offer for sale a 4-story construction house and standing separately in the town…
$610,000
MIPIFMIPIF
Nieruchomości komercyjne w Sukhyi Lyman, Ukraina
Nieruchomości komercyjne
Sukhyi Lyman, Ukraina
10329. . . We offer land in the Sukhom Liman district for sale when moving to Tairovsky. The…
$423,000
Nieruchomości komercyjne 750 m² w Lymanka, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 750 m²
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 750 m²
9209. . . We offer for sale a 3-storey hotel in Tsarskoye Selo. The total area of 740 sq.m. …
$750,000
Nieruchomości komercyjne w Tajirowe, Ukraina
Nieruchomości komercyjne
Tajirowe, Ukraina
№ 1211. . . Na sprzedaż działka, poprawna forma, w Zelen Gai na ulicy. Jesienina. Łączna pow…
$35,000
Property InvestProperty Invest
Nieruchomości komercyjne 34 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 34 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 34 m²
23648 Sprzedaż lokalu użytkowego w nowym budynku na Tairova. Powierzchnia całkowita 34 mkw. …
$30,000
Nieruchomości komercyjne w Tajirowe, Ukraina
Nieruchomości komercyjne
Tajirowe, Ukraina
10123. . . We offer for sale a land plot in the Green Guy massif. The total area of 1.4 hect…
$210,000
Nieruchomości komercyjne 1 850 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 1 850 m²
Odessa, Ukraina
Pokoje 22
Powierzchnia 1 850 m²
Liczba kondygnacji 3
Dom, Budynek w przełęczy i przejść miejsce w zaludnionej mikrodzielnicy Sekcja 25 akrów Budy…
$1,50M
Nieruchomości komercyjne 32 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 32 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 32 m²
$25,000
Nieruchomości komercyjne w Lymanka, Ukraina
Nieruchomości komercyjne
Lymanka, Ukraina
№ 5965. Sprzedam ziemię na Morzu Czarnym 2. Całkowita powierzchnia działki wynosi 1,63 ha. W…
$160,000
Nieruchomości komercyjne 20 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 20 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 20 m²
$13,000
Nieruchomości komercyjne 58 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 58 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 58 m²
20792. Oferujemy do sprzedaży lokal użytkowy w nowym budynku na Tairova. Powierzchnia całkow…
$34,740
Nieruchomości komercyjne 35 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 35 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 35 m²
23002. Sprzedaż lokalu użytkowego w nowym budynku na Tairova. Powierzchnia całkowita 35 mkw.…
$35,000
Nieruchomości komercyjne w Lymanka, Ukraina
Nieruchomości komercyjne
Lymanka, Ukraina
7857. . . We offer for sale a plot in the Black Sea. The total area of 46 acres. There is a …
$310,000
Nieruchomości komercyjne 50 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 50 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 50 m²
18512 Gotowe lokale z renowacją w jakości europejskiej dla Twojej firmy. Wszystkie meble, kt…
$50,500
Nieruchomości komercyjne 401 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 401 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 401 m²
№ 1415. . . Oferujemy na sprzedaż pokój z fasadą w nowym kompleksie mieszkaniowym „Home on L…
$570,000
Nieruchomości komercyjne 3 156 m² w Sukhyi Lyman, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 3 156 m²
Sukhyi Lyman, Ukraina
Powierzchnia 3 156 m²
10025. . . Oferujemy na sprzedaż kompleks nieruchomości w Sukhoi Liman. Istniejąca baza maga…
$420,000
Nieruchomości komercyjne w Sukhyi Lyman, Ukraina
Nieruchomości komercyjne
Sukhyi Lyman, Ukraina
27012. Działka gruntowa na sprzedaż w Suchoj Estuary przy głównej ulicy. Całkowita powierzch…
$48,000
Nieruchomości komercyjne 44 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 44 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 44 m²
23450 Sprzedaż lokali użytkowych w kompleksie mieszkaniowym 56 Zhemchuzhina. Powierzchnia ca…
$40,000
Nieruchomości komercyjne 165 m² w Lymanka, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 165 m²
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 165 m²
28425. Lokal użytkowy na sprzedaż w nowym kompleksie mieszkaniowym przy ul. Instytuckiej. P…
$32,000
Nieruchomości komercyjne w Sukhyi Lyman, Ukraina
Nieruchomości komercyjne
Sukhyi Lyman, Ukraina
24958 Sprzedam działkę w miejscowości Suchoj Liman. Całkowita powierzchnia wynosi 25 akrów. …
$67,000
Nieruchomości komercyjne 47 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 47 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 47 m²
11626. Office space for sale in ZhK "37 Pearl". Office with renovation, toilet, electricity …
$95,000
Nieruchomości komercyjne 38 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 38 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 38 m²
21807 Oferuję na sprzedaż lokal w nowym, ukończonym kompleksie mieszkaniowym. Przestronny uk…
$28,500
Nieruchomości komercyjne w Lymanka, Ukraina
Nieruchomości komercyjne
Lymanka, Ukraina
25515. Sprzedam działkę w Limance. Całkowita powierzchnia to 5 akrów. Regularny prostokątny …
$43,000
Nieruchomości komercyjne 1 100 m² w Lymanka, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 1 100 m²
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 1 100 m²
10144. . . We offer for sale a new, separately standing, 2-storey building on the street. Co…
$660,000
Nieruchomości komercyjne 1 633 m² w Lymanka, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 1 633 m²
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 1 633 m²
13946 Mansion for sale in Sauvignon-2. Private school business option, premium boarding scho…
$2,15M
