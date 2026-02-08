Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Ukraina
  3. Sabivska silska gromada
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Sabivska silska gromada, Ukraina

1 obiekt total found
Dom 3 pokoi w Shabo, Ukraina
Dom 3 pokoi
Shabo, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 500 m²
Piętro 1/2
№ 1069. Oferujemy na sprzedaż nowy 2-piętrowy dom w pierwszej linii od morza do wioski. Sos…
$650,000
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Sabivska silska gromada, Ukraina

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się