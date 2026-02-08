Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Ukraina
  3. Rozdilnanska miska gromada
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Rozdilnanska miska gromada, Ukraina

1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 183 m² w Rozdilna, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 183 m²
Rozdilna, Ukraina
Powierzchnia 183 m²
20411. Sprzedaż istniejącej windy 183000 ton. 40 000 m2 działki 20 ha. Całkowita pojemność w…
$8,50M
