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Domy na sprzedaż w Rejon rozdilniański, Ukraina

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Zachariwka
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5 obiektów total found
Dom w Blahodatne, Ukraina
Dom
Blahodatne, Ukraina
Powierzchnia 83 m²
38304 Sprzedam przytulny dom w wsi Blagodatnoe (Kirovo) Razdannyansky powiatu, Odessa region…
$50,000
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Dom w Zachariwka, Ukraina
Dom
Zachariwka, Ukraina
Powierzchnia 134 m²
33737 Sprzedam nowoczesny dom na Łotwie. Dom znajduje się na działce 7 akrów, powierzchnia …
$67,500
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Dom w Zachariwka, Ukraina
Dom
Zachariwka, Ukraina
Powierzchnia 140 m²
33738 Sprzedam nowoczesny dom w Khadjibeyskaya. Położony na działce 6 akrów. Łączna powierzc…
$70,000
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LDV InvestLDV Invest
Dom w Zachariwka, Ukraina
Dom
Zachariwka, Ukraina
Powierzchnia 150 m²
33736 Sprzedam nowoczesny dom na Hajibeyskaya Street. Dom znajduje się na działce 7 akrów, …
$75,000
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Dom w Zachariwka, Ukraina
Dom
Zachariwka, Ukraina
Powierzchnia 140 m²
33735 Sprzedam nowoczesny dom na Hajibeyskaya Street. Dom znajduje się na działce 6 akrów, …
$70,000
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Parametry nieruchomości w Rejon rozdilniański, Ukraina

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