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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Polianytsia Rural Hromada, Ukraina

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5 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 1 000 m² w Polanica, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 1 000 m²
Polanica, Ukraina
Powierzchnia 1 000 m²
Sprzedam hotel Polonce, strefie kurortu, Bukow. Z widokiem na góry i bezpośrednio w pobliżu …
$1,25M
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Nieruchomości komercyjne 2 000 m² w Polanica, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 2 000 m²
Polanica, Ukraina
Powierzchnia 2 000 m²
Otwarcie niepowtarzalnej okazji do inwestowania w prestiżowy hotel, położony w samym sercu o…
$3,30M
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Agencja
BPS Consulting
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Nieruchomości komercyjne 700 m² w Polanica, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 700 m²
Polanica, Ukraina
Powierzchnia 700 m²
To wygląda na biznes restauracji w sercu Carpath- Trucizna! Towarzysz posiada dwa obszary, T…
$2,65M
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Agencja
BPS Consulting
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Inny 750 m² w Polanica, Ukraina
Inny 750 m²
Polanica, Ukraina
Powierzchnia 750 m²
Przygotuj nowy hotel w pobliżu Bukoville, wakacje, po drugiej stronie pierwszego wyjścia, 70…
$1,29M
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Agencja
BPS Consulting
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Inny 510 m² w Polanica, Ukraina
Inny 510 m²
Polanica, Ukraina
Powierzchnia 510 m²
Cojplar -- cztery domy w górach -- Polyakov, Bukovel, Karshoo Działalność związana z dochoda…
$1,20M
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Agencja
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