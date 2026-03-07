Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Ukraina
  3. Poliana Rural Hromada
  4. Komercyjne
  5. Hotel

Hotele na sprzedaż w Poliana Rural Hromada, Ukraina

Hotel Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Hotelowo-rekreacyjno-leczniczy kompleks SOLVA (GRLK) w miejscowości Polyana na Zakarpaciu w Polana, Ukraina
Premium Premium
Hotelowo-rekreacyjno-leczniczy kompleks SOLVA (GRLK) w miejscowości Polyana na Zakarpaciu
Polana, Ukraina
Powierzchnia 6 455 m²
Liczba kondygnacji 6
Sprzedaję działający hotelowo-rekreacyjno-leczniczy kompleks SOLVA (GRLK) w miejscowości Pol…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
BPS Consulting
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się