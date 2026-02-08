Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Podilska miska gromada, Ukraina

1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 6 000 m² w Podilśk, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 6 000 m²
Podilśk, Ukraina
Powierzchnia 6 000 m²
10169. Oferujemy na sprzedaż przetwórstwo zbóż w. Podolsk Odessa region. Powierzchnia całkow…
$470,000
