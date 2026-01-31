Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Ukraina
  3. Ovidiopolska selisna gromada
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Ovidiopolska selisna gromada, Ukraina

1 obiekt total found
Dom 3 pokoi w Owidiopol, Ukraina
Dom 3 pokoi
Owidiopol, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 66 m²
Piętro 1/1
3656. Sprzedam mieszkanie m. Danie Ovidia z prywatnym obszarem 15 oczek. Dom zbudowany jest …
$18,000
Parametry nieruchomości w Ovidiopolska selisna gromada, Ukraina

