Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Ukraina
  3. Odesa Urban Hromada
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Pomieszczenie biurowe

Wynajem długoterminowy pomieszczeń biurowych w Odesa Urban Hromada, Ukraina

;
Odessa
88
Pomieszczenie biurowe Usuwać
Wyczyść
140 obiektów total found
Pomieszczenie biurowe 63 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 63 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 63 m²
30642. Wynajmę biuro w nowym centrum biznesowym z Kodorr na włoskim bulwarze. Powierzchnia c…
$1,008
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 64 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 64 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 64 m²
30272. Wynajmę biuro o powierzchni 64,2 m2 w centrum biznesowym na Uspenskaya. To jest plano…
$800
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 61 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 61 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 61 m²
30453. Wynajmę biuro w nowym centrum biznesowym z Kodorr na włoskim bulwarze. Powierzchnia c…
$972
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mazur EstateMazur Estate
Pomieszczenie biurowe 111 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 111 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 111 m²
30539. Wynajem biura bez prowizji (0%) w centrum biznesowym na francuskim bulwarze. Biuro o …
$1,665
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 45 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 45 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 45 m²
15585 Biuro do wynajęcia w centrum biznesowym "Dvorets Kamo". Piękne wejście do fasady. Wyso…
$450
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 162 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 162 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 162 m²
36894. Wynajmę biurowiec przy ul. Marszałka Goworow w kompleksie mieszkalnym Grand Park o po…
$1,600
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 64 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 64 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 64 m²
30347. Wynajmę biuro w centrum handlowym Napoleon na Uspenskaya. Powierzchnia całkowita 64,2…
$800
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 61 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 61 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 61 m²
30444. Wynajmę biuro w nowym centrum biznesowym z Kodorr na włoskim bulwarze. Powierzchnia c…
$918
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 66 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 66 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 66 m²
30239. Wynajem BEZ KOMISJA w 39 perle, nowoczesne centrum biznesowe na francuskim bulwarze. …
$662
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 61 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 61 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 61 m²
30445. Wynajmę biuro w nowym centrum biznesowym z Kodorr na włoskim bulwarze. Powierzchnia c…
$917
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 84 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 84 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 84 m²
17593. Obiekt w centrum miasta jest dostępny do wynajęcia. Założenie typu biurowego o łączn…
$672
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 50 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 50 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 50 m²
15584 Wypożyczalnia lokali w centrum biznesowym "Dvorets Kamo" na 1 piętrze, dziedziniec. Wy…
$500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 195 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 195 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 195 m²
26645. Wynajmę biuro na Bolshaya Arnautskaya. Wejście i trzy okna. 6 biur, sala, kuchnia, 2 …
$1,950
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 97 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 97 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 97 m²
30232. Wynajmę biuro w centrum biznesowym "Kodorr" na francuskim bulwarze. Biura mają bezpoś…
$1,162
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 595 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 595 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 595 m²
27461 Biuro do wynajęcia w centrum biznesowym przy ulicy Bunina. Całe piętro o łącznej powie…
$6,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 140 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 140 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 140 m²
17597 Obiekt w centrum miasta jest dostępny do wynajęcia. Zakład biurowy o łącznej powierzc…
$1,120
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 100 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 100 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 100 m²
№ 2119. W samym centrum miasta, fasada 80 m2 jest do wynajęcia. Dwa wejścia, duże wygodne sa…
$650
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 120 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 120 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 120 m²
17598 Obiekt w centrum miasta jest dostępny do wynajęcia. Zakład biurowy o łącznej powierzc…
$960
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 70 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 70 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 70 m²
36578. Przestrzeń biurowa jest wynajmowana w BC Watercolor. Łączna powierzchnia 70 m2 Dobra …
$480
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 71 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 71 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 71 m²
22799. Wynajmę biuro o łącznej powierzchni 71 m kw. W centrum biznesowym Kodorr na włoskim b…
$1,065
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 110 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 110 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 110 m²
31897 Wynajmę fasadę na French Boulevard. Biuro, centrum medyczne, biuro przedstawicielskie.…
$1,450
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 83 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 83 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 83 m²
30318. Wynajmę biuro w nowym centrum biznesowym z Kodorr na włoskim bulwarze. Powierzchnia c…
$1,244
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 165 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 165 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 165 m²
27305. Biuro do wynajęcia w centrum miasta. Residential complex Star of Ellada. Powierzchnia…
$1,650
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 270 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 270 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 270 m²
24700. Wynajmę biuro w centrum miasta przy Grecheskaya Street. Centrum biznesowe Papa Costa.…
$4,050
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 83 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 83 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 83 m²
30322. Wynajmę biuro w nowym centrum biznesowym z Kodorr na włoskim bulwarze. Powierzchnia c…
$1,316
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 64 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 64 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 64 m²
30336. Wynajmę biuro w centrum handlowym Napoleon na Uspenskaya. Powierzchnia całkowita 63,5…
$510
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 64 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 64 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 64 m²
30337. Wynajmę biuro w centrum handlowym Napoleon na Uspenskaya. Powierzchnia całkowita 64,2…
$515
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 97 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 97 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 97 m²
30244. Biuro z nowoczesną renowacją w Arkadii. Powierzchnia 97.1 m2, 4 biura z widokiem na m…
$1,165
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 83 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 83 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 83 m²
30329. Wynajmę biuro w centrum handlowym na French Boulevard. Biuro typu biurowego o łącznej…
$1,235
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 63 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 63 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 63 m²
30470. Wynajmę biuro w nowym centrum biznesowym z Kodorr na włoskim bulwarze. Powierzchnia c…
$875
za miesiąc
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się